Правоохранители пришли с обысками в службы КГГА, органы государственного контроля и непосредственно в фирму владельца аттракциона по делу о гибели парня, который упал в Днепр с аттракциона после обрыва троса, сообщили в ГУНП в Киеве в понедельник, пишет УНН.

Полиция Киева проводит неотложные следственные действия для определения лиц, по вине которых на аттракционе погиб 20-летний парень. Сейчас следователи проводят обыски в соответствующих службах КГГА, которые согласовали расположение аттракциона, органах государственного контроля, которые выдавали разрешения и должны были осуществлять надлежащий контроль за его деятельностью, и непосредственно в фирмах владельца аттракциона - сообщили в полиции Киева в соцсетях.

В рамках начатых уголовных производств правоохранители, как отмечается, "допросили директора аттракциона и персонал и изъяли служебную документацию, которая будет изучаться в рамках назначенной экспертизы исследования причин и последствий нарушения требований безопасности жизнедеятельности и охраны труда".

Досудебное расследование осуществляется по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 272 - Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека, и ч. 3 ст. 367 - Служебная халатность.

Согласно санкции статей, виновным грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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