Правоохранители изъяли вещественные доказательства и записи камер видеонаблюдения по делу о гибели парня, который упал в Днепр с аттракциона после обрыва троса, его тело будет направлено на экспертизу, сообщили в Киевской городской прокуратуре в понедельник, пишет УНН.

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Как сообщается, продолжается расследование причин обрыва троса на аттракционе "Канатная переправа через реку Днепр от Арки Дружбы народов до Труханова острова", в результате чего погиб человек.

На второй день поисков спасатели нашли тело 20-летнего парня, который находился на аттракционе в момент обрыва троса. "Его тело будет направлено на экспертизу", - указали в прокуратуре в соцсетях.

"На данный момент правоохранители уже изъяли часть видеозаписей с камер, установленных на аттракционе, а также вещественные доказательства", - говорится в сообщении.

Также в прокуратуре обратились к свидетелям происшествия и к гражданам, которые владеют важной для следствия информацией, с просьбой предоставить соответствующие показания, а также имеющиеся фото и видеоматериалы органу досудебного расследования и прокуратуре.

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