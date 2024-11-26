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Обращался к патриарху рпц Кириллу и благословлял псевдореферендум рф: архимандрит УПЦ (МП) получил 15 лет тюрьмы

Киев  •  УНН

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Суд заочно приговорил бывшего настоятеля собора Херсонской епархии УПЦ (МП) за государственную измену. Архимандрит Алексей сотрудничал с оккупантами, благословлял псевдореферендум и бежал в Крым.

Суд заочно приговорил за государственную измену бывшего настоятеля собора Херсонской епархии УПЦ (МП) архимандрита Алексея, который "благословил "присоединение" Херсона к составу рф", сообщили в СБУ во вторник, пишет УНН.

детали

""15 лет тюрьмы за госизмену заочно получил экс-настоятель собора Херсонской епархии УПЦ (МП) Алексей, который скрывается в Крыму. после захвата областного центра архимандрит пошел на сотрудничество с оккупантами и местным гауляйтером Сальдо", - указали в СБУ.

Как установило расследование, клирик регулярно приглашал его в храм для прокремлевских выступлений перед верующими. "Также во время богослужений архимандрит благословлял проведение псевдореферендума рф по "присоединению" Херсонщины к составу России. кроме того, клирик лично обращался к Московскому патриарху Кириллу с просьбой включить местный собор в приход РПЦ", - отметили в СБУ.

"За поддержку рашизма предателю передали захваченную недвижимость в центре Херсона и пригласили в кремль для участия в "церемонии включения" временно оккупированных районов Украины в рф", - говорится в сообщении.

Во время освобождения областного центра клирик, как указано, бежал с российскими захватчиками сначала на Левобережье региона, а затем в Крым.

Суд, как сообщается, признал злоумышленника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения); ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору).

Как указали в СБУ, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности за совершенные преступления перед нашим государством.

СБУ задержала клирика УПЦ (МП), который передавал россии данные о ВСУ в Харькове25 нояб. 2024, 10:25 • 13759 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКриминал и ЧП
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