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Избран представитель Bocuse d'Or от Украины

Киев • УНН

 • 24826 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. 11 октября во выставочном центре КиевЭкспоПлаза прошел национальный отбор участника Bocuse d’Or, который представит Украину на Bocuse d’Or Europe Final в марте 2022 года в Будапеште. Золотым партнером проведения национального отбора Bocuse d’Or стал бренд профессиональной курятины Kurator — бренд украинской курятины для Horeca от МХП, сообщает УНН.

Избран представитель Bocuse d'Or от Украины

До финального отбора в Кулинарном центре МХП проходил отборочный тур, где 36 команд-участников готовили блюда из мяса и рыбы. В результате этого, в финал прошло 8 финалистов: Приходько Максим, Липко Александр, Захаров Вадим, Лионов Владислав, Нужный Виталий, Приварников Андрей, Баранова Элеонора и Петренко Александр.

Победителем стал Максим Приходько, основатель и шеф Experimental restaurant, шеф-повар гастрономического пространства Pro100 HUB, член Ассоциации шеф-поваров Украины, член Ассоциации “Западная Шеф Группа” и Клуба Галицкой кухни. Последние 2 года Максим занимается изучением традиционной украинской кухни.

Бренд-посол Виталий Гуралевич провел на мероприятии мастер-класс “Горячая закуска”. Шеф продемонстрировал, как легко готовить с продукцией Kurator и приготовил карамелизированную курицу в устричном соусе с эрингами и салатом.

“У меня было 30 минут, за которые я имел успеть приготовить блюдо и накормить гостей. Благодаря Kurator это возможно, поскольку уже есть готовые нарезанные куриные стрипсы, которые готовятся за 2-3 минуты. Это блюдо готовили с участниками, чтобы они себя почувствовали на эти 30 минут шеф-поварами. Это создало особую атмосферу и заинтересованность в воркшопе”, — поделился Виталий Гуралевич.

Украина впервые примет участие в масштабном международном кулинарном конкурсе Bocuse d’Or, который объединяет участников из 70 стран на четырех континентах и считается “Оскаром” в мире профессиональной кулинарии.

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