Обрано представника Bocuse d'Or від України

До фінального відбору у Кулінарному центрі МХП проходив відбірковий тур, де 36 команд-учасників готували страви із м’яса та риби. В результаті цього, до фіналу пройшло 8 фіналістів: Прихідько Максим, Липко Олександр, Захаров Вадим, Ліонов Владислав, Нужний Віталій, Приварников Андрій, Баранова Елеонора та Петренко Олександр.

Переможцем став Максим Прихідько, засновник та шеф Experimental restaurant, шеф-кухар гастрономічного простору Pro100 HUB, член Асоціації шеф-кухарів України, член Асоціації “Західна Шеф Група” та Клубу Галицької Кухні. Останні 2 роки Максим займається вивченням української традиційної кухні.

Бренд-амбасадор Віталій Гуралевич провів на заході майстер-клас “Гаряча закуска”. Шеф продемонстрував, як легко готувати з продукцією Kurator та приготував карамелізовану курку в устричному соусі з ерінгами та салатом.

“У мене було 30 хвилин, за які я мав встигнути приготувати страву й нагодувати гостей. Завдяки Kurator це можливо, оскільки вже є готові нарізані курячі стріпси, які готуються за 2-3 хвилини. Цю страву готували з учасниками, щоб вони себе відчули на ці 30 хвилин шеф-кухарями. Це створило особливу атмосферу та зацікавленість на воркшопі”, — поділився Віталій Гуралевич.

Україна вперше візьме участь у масштабному міжнародному кулінарному конкурсі Bocuse d’Or, який об’єднує учасників із 70 країн на чотирьох континентах та вважається “Оскаром” у світі професійної кулінарії.