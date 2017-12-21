Избран председатель Общественного Совета Фонда социального страхования

"Согласно закону о социальном страховании, при Фонде создается Общественный Совет, который имеет контролирующие полномочия и ее деятельность регламентируется постановлением КМУ № 555. Эта Общественный Совет не является тем, что создается при органах исполнительной власти. Так, он является коллегиальным органом, но у него есть полномочия контроля использования средств Фонда социального страхования Украины", - сказал Сарян.

Прежде всего, Общественный Совет проверит использование 17 млрд грн в 2017 году.

"Сейчас подозрений, чтобы были злоупотребления нет, но я считаю, что застрахованные лица, а пока я и Сергей Михайлович (Кондрюк - ред.) представляем профсоюза застрахованных лиц, они должны знать куда расходуются средства, которые удерживаются из фонда заработной платы", - отметил он.

Сарян отметил, что все, кто не вошел в Общественный Совет, но хотят участвовать в контроле за Фондом социального страхования - могут участвовать в работе.

"Мы можем работать над теми посланиями, которые будут нарабатываться вместе с этими общественными организациями и профсоюзами, которые не вошли в состав Общественного Совета. Следующее заседание у нас запланировано на 18 января, мы будем обращаться в исполнительную дирекцию Фонда для того, чтобы мы провели заседание, как это говорится в постановлении - именно Фонд обеспечивает деятельность Общественного Совета. На следующем заседании мы будем рассматривать положение Общественного Совета, утверждение регламента и структуры. Такой Общественный Совет, который сегодня был создан в нашей стране еще не образовывался и в некоторых моментах мы будем новаторами", - резюмировал Сарян.