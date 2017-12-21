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Обрано голову Громадської Ради Фонду соціального страхування

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН.  Новообраним головою Громадської Ради Фонду соціального страхування став Дмитро Сарян, передає корреспондент УНН.

Обрано голову Громадської Ради Фонду соціального страхування

“Згідно закону про соціальне страхування, при Фонді створюється Громадська Рада, яка має контролюючі повноваження і її діяльність регламентується постановою КМУ № 555. Ця Громадська Рада не є тією, що створюється при органах виконавчої влади. Так, вона є колегіальним органом, але в неї є повноваження контролю використання коштів Фонду соціального страхування України”, — сказав Сарян.

Перш за все, Громадська Рада перевірить використання 17 млрд грн у 2017 році.

“Наразі підозр, що були зловживання немає, але я вважаю, що застраховані особи, а наразі я і Сергій Михайлович (Кондрюк — ред.) представляємо профспілки застрахованих осіб, тож вони мають знати куди витрачаються кошти, які утримуються із фонду заробітної плати”, — зазначив він.

Сарян зауважив, що всі, хто не увійшов до Громадської Ради, але хочуть брати участь у контролі за Фондом соціального страхування — можуть долучатися до роботи.

“Ми можемо працювати над тими меседжами, які будуть напрацьовуватися разом із цими громадськими організаціями і профспілками, які не ввійшли до складу Громадської Ради. Наступне засідання у нас заплановане на 18 січня, ми будемо звертатися до виконавчої дирекції Фонду для того, щоб ми провели засідання, як це говориться у постанові — саме Фонд забезпечує діяльність Громадської Ради. На наступному засіданні ми буде розглядати положення Громадської Ради, затвердження регламенту та структури. Така Громадська Рада, яка сьогодні утворена у нашій країні ще не утворювалася і в деяких моментах ми будемо новаторами”, — резюмував Сарян.

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