Избрание меры пресечения: "Слуга народа" Кузьминых снова не пришел в суд

Цитата

“Объявляю перерыв до завтра 15:00”, — сказал судья.

Детали

Суд объявил перерыв для того, что отправить в Верховную Раду сообщение с просьбой способствовать вручению Кузьминых уведомления о дате и времени заседания, назначеного на 17 февраля, ведь нардеп и его адвокат Лариса Криворучко сегодня не явились в суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения.

Вчера ВАКС направил адвокату Криворучко на электронную почту письмо с уведомлением о дате и времени заседания. Сегодня она с этой почты присылала в суд письмо, поэтому судья считает, что адвокат знала, что письмо от суда было.

В ходатайстве Криворучко сообщается, что она якобы ничего не получала от суда. Она и Кузьминых не берут трубку. Адвокат заявляет, что телефон у нее временно не принимает звонки, а мобильный нардепа изъяли детективы.

Судья заявил, что если Кузьминых и его адвокат завтра не появятся в суде и все ресурсы для сообщения о ходе заседания иссякнут, то суд рассмотрит вопрос о принудительном приводе.

Дополнение

Прокуратура настаивает на взятии Кузьминых под стражу с альтернативой внесения 49 620 грн залога.

Контекст

Сергея Кузьминых разоблачили на “горячем” во время получения неправомерной выгоды в 558 тыс. грн.

Пойман на взятке “слуга” Кузьминых проигнорировал три повестки в НАБУ и САП. Его адвокат сообщила детективам, что депутат якобы находится в больнице, однако название заведения не указала.

НАБУ объявило Кузьминых в розыск.

Впоследствии Кузьминых задержали и сообщили ему о подозрении.

К слову

Нардеп задекларировал квартиру в Житомире и 3500 долларов наличных в жены.