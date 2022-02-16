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The New York Times

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Шахед-136

Обрання запобіжного заходу: "Слуга народу" Кузьміних знову не прийшов до суду

Обрання запобіжного заходу: "Слуга народу" Кузьміних знову не прийшов до суду

Київ • УНН

 • 22637 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Нардеп від "Слуги народу" Сергій Кузьміних, якого підозрюють в одержанні 558 тисяч гривень хабара, сьогодні не прийшов до Вищого антикорупційного суду для розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу. Суд попросить Верховну Раду повідомити нардепа про нову дату засідання, передає УНН.

Цитата

“Оголошую перерву до завтра 15:00”, — сказав суддя.

Деталі

Суд оголосив перерву для того, що надіслати до Верховної Ради повідомлення зі проханням сприяти врученню Кузьміних повідомлення про дату та час засідання призначене на 17 лютого, адже нардеп та його адвокат Лариса Криворучко сьогодні не з’явилися до суду для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу.

Вчора ВАКС надіслав адвокату Криворучко на електронну пошту лист з повідомленням про дату та час засідання. Сьогодні вона з цієї пошти надсилала до суду лист, тому суддя вважає, що адвокат знала, що лист від суду був.

У клопотанні Криворучко повідомляється, що вона нібито нічого не отримувала від суду. Вона та Кузьміних не беруть слухавку. Адвокат заявляє, що телефон у неї тимчасово не приймає дзвінки, а мобільний нардепа вилучили детективи.

Суддя заявив, що якщо Кузьміних та його адвокат завтра не з’являться в суді й всі ресурси для повідомлення про час засідання вичерпаються, то суд розгляне питання про примусовий привід.

Доповнення

Прокуратура наполягає на взятті Кузьміних під варту з альтернативою внесення 49 620 грн застави.

Контекст

Сергія Кузьміних викрили на “гарячому” під час одержання неправомірної вигоди у 558 тис. грн.

Спійманий на хабарі “слуга” Кузьміних проігнорував три повістки до НАБУ та САП. Його адвокат повідомила детективам, що депутат нібито перебуває в лікарні, проте назву закладу не вказали.

НАБУ оголосило Кузьміних у розшук.

Згодом Кузьміних затримали та повідомили йому про підозру.

До слова

Нардеп задекларував квартиру у Житомирі та 3500 доларів готівки у дружини.

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