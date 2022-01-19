Избрание меры пресечения для Порошенко: под судом произошла стычка
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Под Печерским райсудом Киева, где сегодня судья Алексей Соколов должен объявить решение по избранию меры пресечения пятому президенту Украины, нардепу Петру Порошенко, произошла стычка между правоохранителями и участниками акции в поддержку Порошенко, передает корреспондент УНН.
Детали
Под Печерским райсудом Киева произошла стычка между правоохранителями и участниками акции.
Спор начался из-за того, что сторонники Порошенко хотели установить печки - бочки с огнем, на которые хотели поставить "котлы", чтобы люди имели возможность погреться и выпить чаю. Правоохранители попросили этого не делать и попытались убрать "котлы". Активисты пытались этому помешать.
Пока информации о задержанных нет.
Дополнение
Судья Печерского райсуда Киева Алексей Соколов выйдет из совещательной комнаты 19 января в 14:00 для оглашения решения по избранию меры пресечения пятому президенту Украины, нардепу Петру Порошенко.
Офис Генерального прокурора просил применить к пятому президенту Украины, нардепу Петру Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.
Контекст
Порошенко сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций в уголовном производстве относительно преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "Л/ДНР". Пятого президента Украины вызвали 23 декабря в ГБР, однако он находился за границей.
6 января Порошенко сообщил, что 17 января вернется в Украину. Его адвокат утверждал, что есть постановление о задержании Порошенко для доставки в суд.
6 января Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество пятого президента Украины Петра Порошенко. В ГБР ожидали, что Порошенко изберут меру пресечения в день его возвращения — 17 января.