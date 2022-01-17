Обрання запобіжного заходу Порошенку: суддя оголосить рішення 19 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Суддя Печерського райсуду Києва Олексій Соколов вийде з нарадчої кімнати 19 січня для оголошення рішення щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президенту України, нардепу Петру Порошенку, передає кореспондент УНН.
Цитата
В суді повідомили, що суддя Олексій Соколов вийде з нарадчої кімнати для оголошення резолютивної частини 19 січня о 14:00.
Що було раніше
Офіс Генерального прокурора просив застосувати до п’ятого президента України, нардепа Петра Порошенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.
Контекст
Порошенку повідомлено про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у кримінальному провадженні щодо злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "Л/ДНР". П’ятого президента України викликали 23 грудня до ДБР, проте він перебував за кордоном.
6 січня Порошенко повідомив, що 17 січня повернеться до України. Його адвокат стверджував, що є ухвала про затримання Порошенка для доставки до суду.
6 січня Печерський районний суд Києва наклав арешт на все майно п’ятого президента України Петра Порошенка. У ДБР очікували, що Порошенку оберуть запобіжний захід у день його повернення — 17 січня.
Згодом у ДБР уточнили, що 17 січня 2022 року об 11 годині буде розглянуто клопотання про обрання запобіжного у вигляді тримання під вартою стосовно Порошенка. ДБР сподівалося, що Порошенко самостійно прийде на засідання суду в понеділок.