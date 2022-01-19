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Шахед-136

Обрання запобіжного заходу Порошенку: під судом сталася сутичка

Обрання запобіжного заходу Порошенку: під судом сталася сутичка

Київ • УНН

 • 46586 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Під Печерський райсудом Києва, де сьогодні суддя Олексій Соколов має оголосити рішення щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президенту України, нардепу Петру Порошенку, сталася сутичка між правоохоронцями та учасниками акції на підтримку Порошенка, передає кореспондент УНН.

Деталі

Під Печерський райсудом Києва сталася сутичка між правоохоронцями та учасниками акції.

Суперечка почалася через те, що прихильники Порошенка хотіли встановити пічки - бочки з вогнем, на які хотіли поставити "казани", щоб люди мали можливість погрітися та випити чаю. Правоохоронці попросили цього не робити та спробували прибрати «казани». Активісти намагалися цьому завадити.

Наразі інформації про затриманих немає. 

Доповнення

Суддя Печерського райсуду Києва Олексій Соколов вийде з нарадчої кімнати 19 січня о 14:00 для оголошення рішення щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президенту України, нардепу Петру Порошенку.

Офіс Генерального прокурора просив застосувати до п’ятого президента України, нардепа Петра Порошенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.

Контекст

Порошенку повідомлено про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у кримінальному провадженні щодо злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "Л/ДНР". П’ятого президента України викликали 23 грудня до ДБР, проте він перебував за кордоном.

6 січня Порошенко повідомив, що 17 січня повернеться до України. Його адвокат стверджував, що є ухвала про затримання Порошенка для доставки до суду.

6 січня Печерський районний суд Києва наклав арешт на все майно п’ятого президента України Петра Порошенка. У ДБР очікували, що Порошенку оберуть запобіжний захід у день його повернення — 17 січня. 



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