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Избрание меры пресечения Микитасю: судья удалилась в совещательную комнату

Киев • УНН

 • 9429 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Судья Шевченковского районного суда Киева, которая рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю, удалилась в совещательную комнату, передает корреспондент УНН.

Избрание меры пресечения Микитасю: судья удалилась в совещательную комнату

"Суд идет в совещательную комнату", - заявила судья.

Так, прокуратура просит применить к экс-президенту корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, суд отказал в отводе следственной судьи Натальи Аббасовой от рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения Микитасю.

Как сообщалось, полиция и прокуратура настаивают на мере пресечения в виде содержания под стражей для Микитася.

Напомним, экс-президенту корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю, который фигурирует в деле о махинациях с жильем для Нацгвардии, сообщили о подозрении в еще одном производстве - по похищению человека.

В ответ в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что вручение Национальной полицией Украины экс-президенту корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю подозрения в заказе похищения юриста в Киеве может использоваться как инструмент давления на него и ради блокирования расследований бюро.

Как сообщалось, Микитася отпустили под домашний арест, ведь он пошел на сделку со следствием по делу о завладении имуществом Нацгвардии.

Напомним, что экс-президента корпорации "Укрбуд" подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - ред.) УК Украины.

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