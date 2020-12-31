Избрание меры пресечения Микитасю: судья удалилась в совещательную комнату
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Судья Шевченковского районного суда Киева, которая рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю, удалилась в совещательную комнату, передает корреспондент УНН.
"Суд идет в совещательную комнату", - заявила судья.
Так, прокуратура просит применить к экс-президенту корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Напомним, суд отказал в отводе следственной судьи Натальи Аббасовой от рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения Микитасю.
Как сообщалось, полиция и прокуратура настаивают на мере пресечения в виде содержания под стражей для Микитася.
Напомним, экс-президенту корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю, который фигурирует в деле о махинациях с жильем для Нацгвардии, сообщили о подозрении в еще одном производстве - по похищению человека.
В ответ в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что вручение Национальной полицией Украины экс-президенту корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю подозрения в заказе похищения юриста в Киеве может использоваться как инструмент давления на него и ради блокирования расследований бюро.
Как сообщалось, Микитася отпустили под домашний арест, ведь он пошел на сделку со следствием по делу о завладении имуществом Нацгвардии.
Напомним, что экс-президента корпорации "Укрбуд" подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - ред.) УК Украины.