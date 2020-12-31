Обрання запобіжного заходу Микитасю: суддя пішла до нарадчої кімнати
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Суддя Шевченківського районного суду Києва, яка розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту корпорації "Укрбуд" Максиму Микитасю, пішла до нарадчої кімнати, передає кореспондент УНН.
"Суд йде до нарадчої кімнати" - заявила суддя.
Так, прокуратура просить застосувати до експрезидента корпорації "Укрбуд" Максима Микитася запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Нагадаємо, суд відмовив у відводі слідчої судді Наталії Аббасової від розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу Микитасю.
Як повідомлялося, поліція та прокуратура наполягає на запобіжному заході у вигляді тримання під вартою для Микитася.
Нагадаємо, експрезиденту корпорації "Укрбуд" Максиму Микитасю, який фігурує у справі щодо махінацій із житлом для Нацгвардії, повідомили про підозру у ще одному провадженні - щодо викрадення людини.
У відповідь в Національному антикорупційному бюро України заявили, що вручення Національною поліцією України експрезиденту корпорації "Укрбуд" Максиму Микитасю підозри у замовленні викрадення юриста у Києві може використовуватися як інструмент тиску на нього та задля блокування розслідувань бюро.
Як повідомлялося, Микитася відпустили під домашній арешт, адже він пішов на угоду зі слідством у справі про заволодіння майном Нацгвардії.
Нагадаємо, що експрезидента корпорації “Укрбуд” підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем — ред.) КК України.