Избрание меры пресечения мэру Полтавы: ходатайство вернули обратно в Октябрьский суд

Цитата

«Ходатайство о назначении меры пресечения председателю Полтавского городского совета Александру Мамаю будут рассматривать в Октябрьском районном суде Полтавы. Такое решение 6 января приняла судья Полтавского апелляционного суда Лариса Хиль», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что такое решение Полтавский апелляционный суд принял, потому что соответствующее ходатайство к ним перенаправили из Октябрьского райсуда Полтавы. Это потому, что последний не может рассмотреть его, потому что все следователи, которые сейчас не в отпуске, заявили самоотводы. По словам прокурора Николая Верблюда, это сделали пятеро судей.

Отмечается, что адвокат Александра Мамая Вячеслав Делия во время заседания настоял на возвращении рассмотрения в Октябрьский райсуд города. По его словам, на 9 января этого года в заведении запланированы заседания с участием 12 судей. Поэтому, по его мнению, есть судьи, которые могли бы рассмотреть ходатайство.

«Ходатайство о назначении меры пресечения председателю Полтавского городского совета Александру Мамаю будут рассматривать в Октябрьском районном суде Полтавы», - отмечается в сообщении.

Дополнение

Ранее Октябрьский районный суд Полтавы направил в апелляционный суд ходатайство об избрании меры пресечения в отношении мэра Полтавы Александра Мамая и его отстранении от должности.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении Полтавскому городскому голове Александру Мамаю.

Его подозревают в несанкционированном распространении информации о размещении подразделений ВСУ, совершенном в условиях военного положения (ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины).