Обрання запобіжного заходу меру Полтави: клопотання повернули назад до Октябрського суду
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Полтавський апеляційний суд повернув клопотання про обрання запобіжного заходу щодо мера Полтави Олександра Мамая та його відсторонення від посади назад до Октябрського районного суду міста. Про це повідомляє УНН з посиланням на Суспільне.
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«Клопотання про призначення запобіжного заходу голові Полтавської міської ради Олександру Мамаю розглядатимуть в Октябрському районному суді Полтави. Таке рішення 6 січня ухвалила суддя Полтавського апеляційного суду Лариса Хіль», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що таке рішення Полтавський апеляційний суд ухвалив, бо відповідне клопотання до них перенаправили з Октябрського райсуду Полтави. Це тому, що останній не може розглянути його, бо усі слідчі судді, які нині не у відпустці, заявили самовідводи. За словами прокурора Миколи Верблюда, це зробили п‘ятеро суддів.
Зазначається, що адвокат Олександра Мамая В‘ячеслав Делія під час засідання наполіг на поверненні розгляду до Октябрського райсуду міста. За його словами, на 9 січня цього року у закладі заплановані засідання за участю 12 суддів. Тому, на його думку, є судді, які могли б розглянути клопотання.
«Клопотання про призначення запобіжного заходу голові Полтавської міської ради Олександру Мамаю розглядатимуть в Октябрському районному суді Полтави», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Раніше Октябрський районний суд Полтави направив до апеляційного суду клопотання про обрання запобіжного заходу щодо мера Полтави Олександра Мамая та його відсторонення від посади.
Служба безпеки України повідомила про підозру Полтавському міському голові Олександру Мамаю.
Його підозрюють у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення підрозділів ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану (ст. 114-2 Кримінального кодексу України).