Избрание меры пресечения для Труханова назначен на 15 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Соломенский районный суд перенес избрание меры пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова на 15 февраля. Об этом сообщил прокурор САП Максим Кравченко, передает корреспондент УНН.
“На 9:00 у нас назначено заседание в этом же суде относительно продления рассмотрения ходатайства стороны защиты об отводе председательствующего судьи Фомину. На 10:00 назначено заседание по ходатайству относительно Труханова”, - говорится в сообщении прокурора.
Также Кравченко сообщил, что на 9:00 было назначено заседание в этом же суде о продлении рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения Павлу Загодиренко. На 11:30 назначено заседание по рассмотрению ходатайства относительно Кравченко, а на 14 часов назначено заседание по рассмотрению ходатайства относительно Вугельмана.
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Прокурор САП сказал журналистам, что выбирать меру пресечения Труханову должны были 14 февраля. Судебное заседание было назначено на 19.00. Однако, по его словам, НАБУ “не хватило ресурсов, чтобы доставить Труханова в суд”.
Максим Кравченко отметил, что сторона обвинения не удовлетворена затягиванием процесса.
Как ранее сообщал УНН, Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает мэра Одессы Геннадия Труханова и еще 6 должностных лиц горсовета в растрате средств городского бюджета и сообщило о подозрении, а также задержало трех человек.