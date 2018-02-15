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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 67005 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 82218 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 84915 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108558 просмотра

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Актуальное
Избрание меры пресечения для Труханова назначен на 15 февраля

Избрание меры пресечения для Труханова назначен на 15 февраля

Киев  •  УНН

 • 6699 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Соломенский районный суд перенес избрание меры пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова на 15 февраля. Об этом сообщил прокурор САП Максим Кравченко, передает корреспондент УНН.

“На 9:00 у нас назначено заседание в этом же суде относительно продления рассмотрения ходатайства стороны защиты об отводе председательствующего судьи Фомину. На 10:00 назначено заседание по ходатайству относительно Труханова”, - говорится в сообщении прокурора.

Также Кравченко сообщил, что на 9:00 было назначено заседание в этом же суде о продлении рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения Павлу Загодиренко. На 11:30 назначено заседание по рассмотрению ходатайства относительно Кравченко, а на 14 часов назначено заседание по рассмотрению ходатайства относительно Вугельмана.

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Прокурор САП сказал журналистам, что выбирать меру пресечения Труханову должны были 14 февраля. Судебное заседание было назначено на 19.00. Однако, по его словам, НАБУ “не хватило ресурсов, чтобы доставить Труханова в суд”.

Максим Кравченко отметил, что сторона обвинения не удовлетворена затягиванием процесса.

Как ранее сообщал УНН, Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает мэра Одессы Геннадия Труханова и еще 6 должностных лиц горсовета в растрате средств городского бюджета и сообщило о подозрении, а также задержало трех человек.

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