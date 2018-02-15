Обрання запобіжного заходу для Труханова призначено на 15 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Солом'янський районний суд переніс обрання запобіжного заходу для мера Одеси Геннадія Труханова на 15 лютого. Про це повідомив прокурор САП Максим Кравченко, передає кореспондент УНН.
“На 9 годин у нас призначено засідання у цьому ж суді щодо продовження розгляду клопотання сторони захисту про відвід головуючому судді Фоміну. На 10 годину призначено засідання щодо клопотання відносно Труханова", — йдеться у повідомленні прокурора.
Також Кравченко повідомив, що на 9 годин було призначено засідання у цьому ж суді щодо продовження розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу Павлу Загодіренко. На 11:30 призначено засідання щодо розгляду клопотання відносно Кравченко, і на 14 годину призначено засідання щодо розгляду клопотання відносно Вугельмана.
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Прокурор САП сказав журналістам, що обирати запобіжний захід Труханову повинні були 14 лютого. Судове засідання було призначене на 19.00. Однак, за його словами, НАБУ “не вистачило ресурсів, щоб доставити Труханова до суду”.
Максим Кравченко зазначив, що сторона обвинувачення не задоволена затягуванням процесу.
Як раніше повідомляв УНН, Національне антикорупційне бюро України підозрює мера Одеси Геннадія Труханова та ще 6 посадовців міськради у розтраті коштів міського бюджету та повідомила про підозру, а також затримала трьох осіб.