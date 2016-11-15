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15 марта, 19:03 • 110189 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 152509 просмотра

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Избранный президент Молдовы заверил в сохранении отношений с ЕС

Избранный президент Молдовы заверил в сохранении отношений с ЕС

Киев • УНН

 • 8182 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Отношения Молдовы с Европейским союзом после избрания нового президента не изменятся. Об этом заявил избранный молдавский президент Игорь Додон, передает УНН со ссылкой на Point.md.

Он пообещал, что будет президентом для всех граждан Молдовы и сохранит хорошие отношения со всеми странами.

"Президент не может быть пророссийским или проевропейским. Президент будет защищать интересы Молдовы. Я буду защищать интересы наших гражданам: не русских, не европейцев, а не румын. Я буду защищать интересы всех людей, живущих в Молдове, независимо от их идеологических и геополитических взглядов. Сохранятся абсолютно все отношения с Европейским союзом. Многие европейские лидеры меня уже поздравили", - сказал И.Додон.

При этом глава делегации Евросоюза в Кишиневе Пиркка Тапиола отметил, что отношения между ЕС и Молдовой настолько серьезны, что их нелегко будет дестабилизировать или прекратить. Посол ЕС добавил, что после победы на выборах социалиста Игоря Додона он продолжит работать с молдавскими властями для реализации реформ.

П.Тапиола также приветствует стремление Молдовы поддерживать хорошие отношения со всеми странами и отметил, что условия Соглашения об ассоциации с ЕС успешно выполняются.

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