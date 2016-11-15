Избранный президент Молдовы заверил в сохранении отношений с ЕС

Он пообещал, что будет президентом для всех граждан Молдовы и сохранит хорошие отношения со всеми странами.

"Президент не может быть пророссийским или проевропейским. Президент будет защищать интересы Молдовы. Я буду защищать интересы наших гражданам: не русских, не европейцев, а не румын. Я буду защищать интересы всех людей, живущих в Молдове, независимо от их идеологических и геополитических взглядов. Сохранятся абсолютно все отношения с Европейским союзом. Многие европейские лидеры меня уже поздравили", - сказал И.Додон.

При этом глава делегации Евросоюза в Кишиневе Пиркка Тапиола отметил, что отношения между ЕС и Молдовой настолько серьезны, что их нелегко будет дестабилизировать или прекратить. Посол ЕС добавил, что после победы на выборах социалиста Игоря Додона он продолжит работать с молдавскими властями для реализации реформ.

П.Тапиола также приветствует стремление Молдовы поддерживать хорошие отношения со всеми странами и отметил, что условия Соглашения об ассоциации с ЕС успешно выполняются.