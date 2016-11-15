Обраний президент Молдови запевнив у збереженні відносин з ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Відносини Молдови з Європейським союзом після обрання нового президента не зміняться. Про це заявив обраний молдовський президент Ігор Додон, передає УНН з посиланням на Point.md.
Він пообіцяв, що буде президентом для всіх громадян Молдови та збереже хороші відносини з усіма країнами.
"Президент не може бути проросійським або проєвропейським. Президент захищатиме інтереси Молдови. Я буду захищати інтереси наших громадян: не росіян, не європейців, не румун. Я буду захищати інтереси всіх людей, що живуть в Молдові, незалежно від їхніх ідеологічних і геополітичних поглядів. Збережуться абсолютно всі відносини з Європейським союзом. Багато європейських лідерів мене вже привітали", - сказав І.Додон.
При цьому голова делегації Євросоюзу в Кишиневі Піркка Тапіола зазначив, що відносини між ЄС і Молдовою настільки серйозні, що їх нелегко буде дестабілізувати або припинити. Посол ЄС додав, що після перемоги на виборах соціаліста Ігоря Додона він продовжить працювати з молдавською владою в реалізації реформ.
П.Тапіола також привітав прагнення Молдови підтримувати хороші відносини з усіма країнами і відзначив, що умови Угоди про асоціацією з ЄС успішно виконуються.