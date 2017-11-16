Сделки с пограничными землями на Закарпатье: экс-чиновнику объявили подозрение

Сегодня, 16 ноября, следователи специализированного отдела по расследованию преступлений в сфере служебной и хозяйственной деятельности следственного управления ГУ НП в Закарпатской области совместно с работниками Управления защиты экономики ДЗЭ НПУ, под процессуальным руководством военной прокуратуры Ужгородского гарнизона, сообщили о подозрении бывшему руководителю управления Госземагентства (ныне - Госгеокадастра) в Береговском районе.

Женщина подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, то есть злоупотребление властью, служебным положением в интересах третьих лиц, повлекшее тяжкие последствия, и служебный подлог, повлекший тяжкие последствия. Также в полиции сообщают, что эти действия были совершены группой лиц.

Сейчас решается вопрос об избрании фигурантке дела пресечения в виде содержания под стражей. Правоохранители также устанавливают личности других членов этой преступной группы.

Как ранее сообщал УНН, военная прокуратура вместе с пограничниками провела спецоперацию на Закарпатье.