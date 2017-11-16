Оборудки із прикордонними землями на Закарпатті: екс-чиновнику оголосили підозру

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Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 16 листопада. УНН. Колишню очільницю Берегівського відділу Держгеокадастру підозрюють у сприянні незаконному відчуженню земельних ділянок, які розташовані у межах прикордонної смуги і перебувають у постійному користуванні Державної прикордонної служби України. Про це йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Закарпатської області, передає УНН.

Сьогодні, 16 листопада, слідчі спеціалізованого відділу з розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління ГУ НП в Закарпатській області спільно з працівниками Управління захисту економіки ДЗЕ НПУ, за процесуального керівництва військової прокуратури Ужгородського гарнізону, повідомили про підозру колишньому керівнику управління Держземагенства (нині – Держгеокадастру) у Берегівському районі.

Жінка підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України, тобто зловживання владою, службовим становищем в інтересах третіх осіб, що спричинило тяжкі наслідки, та службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки. Також у поліції повідомляють, що ці дії були вчинені групою осіб.

Наразі вирішується питання про обрання фігурантці справи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці також встановлюють особи інших членів цієї злочинної групи.

Як раніше повідомляв УНН, військова прокуратура разом з прикордонниками провела спецоперацію на Закарпатті.

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