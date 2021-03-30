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Схема на землях Минюста: руководителю ГП объявили подозрение за убытки на 24 миллиона

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Руководителю государственного предприятия объявили подозрение из-за коррупционного механизма пользования земельными участками Минюста Украины, убытки из-за которого достигли 24 млн грн. Об этом сообщили УНН в пресс-центре СБУ и пресс-службе Офиса Генпрокурора.

Цитата:

"Служба безопасности Украины разоблачила коррупционный механизм пользования земельными участками государственных предприятий Министерства юстиции. По предварительным оценкам, государственному бюджету нанесен ущерб почти на 24 млн грн", - говорится в сообщении.

Детали

По данным спецслужбы, земля противоправно использовалась чиновниками для выращивания сельскохозяйственных культур.

Оперативники спецслужбы установили, что руководитель государственного предприятия подписал договоры с коммерческой структурой о предоставлении сельскохозяйственных работ и услуг. "За выполненные работы госпредприятие решило реализовать бизнесмену весь собранный урожай. Но чиновники значительно занизили показатели и продали зерно по значительно заниженной стоимости", - рассказали в СБУ.

Инициированная СБ Украины экспертиза, как указано, подтвердила проведение схемы.

"Сейчас руководителю госпредприятия сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Офисе Генпрокурора, сообщено о подозрении руководителю сельскохозяйственного предприятия Государственной уголовно-исполнительной службы Украины по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Продолжается досудебное следствие. Документирование противоправной деятельности проводилось СБУ совместно с полицией.

Добавим

В Киеве чиновник подозревается в том, что присвоил более 1,5 млн гривен через предприятие родственников.

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