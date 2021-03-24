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Привласнив понад 1,5 млн гривень через підприємство родичів: у Києві судитимуть посадовця

Привласнив понад 1,5 млн гривень через підприємство родичів: у Києві судитимуть посадовця

Київ • УНН

 • 14187 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. В період з 2016-2018 років гендиректор одного з КП Київської обласної ради розробив схему привласнення бюджетних коштів, в якій брало участь Товариство, зареєстроване на його родичів. Посадовцю повідомлено про підозру через розтрату понад 1,5 млн грн шляхом зловживання службовим становищем. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу ДБР.

Деталі

Встановлено, що посадовець підписав фіктивні договори про надання інформаційних та консультаційних послуг із зазначеним Товариством. Оплату за них ексгендиректор здійснював за рахунок коштів, які надходили від здачі в суборенду приміщень, що належали комунальному підприємству. Згодом виплачені гроші привласнювалися посадовцем. Такі системні операції призвели до недоотримання державним та місцевими бюджетами понад 1,5 млн грн. У ході досудового розслідування зафіксовано понад 50 епізодів такої незаконної діяльності.

Дії посадовця кваліфіковані за статтею привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені повторно (ч. 2, ч. 3 ст. 191 КК України).

Йому може загрожувати позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.

Додамо

У Черкасах перед судом постане в.о. директора комунальної полікніки, яка через службову недбалість завдала державі збитків на 2,4 млн гривень.

Українські Національні Новини

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