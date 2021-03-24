Присвоил более 1,5 млн гривен через предприятие родственников: в Киеве будут судить чиновника

Детали

Установлено, что чиновник подписал фиктивные договоры о предоставлении информационных и консультационных услуг по указанному Обществу. Оплату за них ексгендиректор осуществлял за счет средств, которые поступали от сдачи в субаренду помещений, принадлежащих коммунальному предприятию. Впоследствии выплаченные деньги присваивались должностным лицам. Такие системные операции привели к недополучению государственным и местными бюджетами более 1,5 млн грн. В ходе досудебного расследования зафиксировано более 50 эпизодов такой незаконной деятельности.

Действия должностного лица квалифицированы по статье присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные повторно (ч. 2, ч. 3 ст. 191 УК Украины).

Ему может грозить лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Добавим

В Черкассах перед судом предстанет и.о. директора коммунальной поликникы, которая из-за служебной халатности нанесла государству ущерб на 2,4 млн гривен.