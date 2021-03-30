Оборудка на землях Мін'юсту: керівнику ДП оголосили підозру за збитки на 24 мільйони
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Керівнику державного підприємства оголосили підозру через корупційний механізм користування земельними ділянками Мін'юсту України, що завдало збитків на 24 млн грн. Про це УНН повідомили у пресцентрі СБУ та пресслужбі Офісу Генпрокурора.
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"Служба безпеки України викрила корупційний механізм користування земельними ділянками державних підприємств Міністерства юстиції. За попередніми оцінками, державному бюджету завдано збитки на майже 24 млн грн", - йдеться у повідомленні.
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За даними спецслужби, земля протиправно використовувалась чиновниками для вирощування сільськогосподарських культур.
Оперативники спецслужби встановили, що керівник державного підприємства підписав договори із комерційною структурою про надання сільськогосподарських робіт і послуг. "За виконані роботи держпідприємство вирішило реалізувати бізнесмену ввесь зібраний урожай. Але посадовці значно занизили показники і продали збіжжя значно заниженою вартістю", - розповіли у СБУ.
Ініційована СБ України експертиза, як вказано, підтвердила проведення оборудки.
"Наразі керівнику держпідприємства повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення", - сказано у повідомленні.
Як уточнили в Офісі Генпрокурора, повідомлено про підозру керівнику сільськогосподарського підприємства Державної кримінально-виконавчої служби України за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).
Триває досудове слідство. Документування протиправної діяльності проводилось СБУ спільно з поліцією.
Додамо
У Києві посадовець підозрюється у тому, що привласнив понад 1,5 млн гривень через підприємство родичів.