Оборот розничной торговли в январе снизился на 24,5%
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В января 2018 года оборот розничной торговли по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился на 24,5%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает УНН.
“В января 2018 года оборот розничной торговли по сравнению с январем 2017 года в сопоставимых ценах вырос на 9,6%, а по сравнению с декабрем 2017 года снизился на 24,5%”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что среди регионов наибольший рост оборота розничной торговли в января 2018 года по сравнению с январем 2017года наблюдался в:
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- Закарпатской области (на 21,8%);
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- Сумской (на 13,9%);
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- Черкасской (на 13,8%);
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- Черниговской (на 12,4%);
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- Николаевской (на 12,1%);
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- Винницкой (на 12%).
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Напомним, за 11 месяцев 2017 года оборот розничной торговли вырос на 8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.