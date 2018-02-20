Оборот роздрібної торгівлі у січні знизився на 24,5%
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. У січні 2018 року оборот роздрібної торгівлі порівняно з попереднім місяцем зменшився на 24,5%. Про це свідчать дані Державної служби статистики України, передає УНН.
“У січні 2018 року оборот роздрібної торгівлі порівняно із січнем 2017 року у порівнянних цінах зріс на 9,6%, порівняно з груднем 2017 року знизився на 24,5%”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що серед регіонів найбільше зростання обороту роздрібної торгівлі в січні 2018 року порівняно із січнем 2017 року спостерігалося у:
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- Закарпатській області (на 21,8%);
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- Сумській (на 13,9%);
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- Черкаській (на 13,8%);
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- Чернігівській (на 12,4%);
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- Миколаївській (на 12,1%);
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- Вінницькій (на 12%).
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Нагадаємо, за 11 місяців 2017 року оборот роздрібної торгівлі зріс на 8% порівняно з відповідним періодом минулого року.