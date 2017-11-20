Оборот розничной торговли за десять месяцев вырос на 8,2%

В то же время, оборот розничной торговли в октябре 2017 года по сравнению с сентябрем вырос на 3,1%, а с октябрем 2016 года - на 4,2%.

Наибольший рост зафиксирован в Закарпатской (на 19,7%), Одесской (на 15,2%), Винницкой (на 13,3%) и Львовской (на 12,4%) областях.

Отметим, данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения АТО.

Напомним, на сентябрь 2017 года оборот розничной торговли вырос на 8,8%.