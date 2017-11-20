Оборот розничной торговли за десять месяцев вырос на 8,2%
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. За десять месяцев текущего года оборот розничной торговли в сопоставимых ценах вырос на 8,2%, по сравнению с январем-октябрем 2016 года. Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины, передает УНН.
В то же время, оборот розничной торговли в октябре 2017 года по сравнению с сентябрем вырос на 3,1%, а с октябрем 2016 года - на 4,2%.
Наибольший рост зафиксирован в Закарпатской (на 19,7%), Одесской (на 15,2%), Винницкой (на 13,3%) и Львовской (на 12,4%) областях.
Отметим, данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения АТО.
Напомним, на сентябрь 2017 года оборот розничной торговли вырос на 8,8%.