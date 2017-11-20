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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 21162 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 38890 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 49751 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 54343 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 48930 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11:14 • 93046 просмотра

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Оборот розничной торговли за десять месяцев вырос на 8,2%

Оборот розничной торговли за десять месяцев вырос на 8,2%

Киев  •  УНН

 • 13545 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. За десять месяцев текущего года оборот розничной торговли в сопоставимых ценах вырос на 8,2%, по сравнению с январем-октябрем 2016 года. Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины, передает УНН.

В то же время, оборот розничной торговли в октябре 2017 года по сравнению с сентябрем вырос на 3,1%, а с октябрем 2016 года - на 4,2%.

Наибольший рост зафиксирован в Закарпатской (на 19,7%), Одесской (на 15,2%), Винницкой (на 13,3%) и Львовской (на 12,4%) областях.

Отметим, данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения АТО.

Напомним, на сентябрь 2017 года оборот розничной торговли вырос на 8,8%.

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