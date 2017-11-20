Оборот роздрібної торгівлі за десять місяців зріс на 8,2%

Водночас, оборот роздрібної торгівлі у жовтні 2017 року порівняно з вереснем зріс на 3,1%, а з жовтнем 2016 року – на 4,2%.

Найбільше зростання зафіксовано в Закарпатській (на 19,7%), Одеській (на 15,2%), Вінницькій (на 13,3%) та Львівській (на 12,4%) областях.

Зазначимо, дані наведені без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і Севастополя, а також частини зони проведення АТО.

Нагадаємо, станом на вересень 2017 року оборот роздрібної торгівлі зріс на 8,8%.