Оборот роздрібної торгівлі за десять місяців зріс на 8,2%
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. За десять місяців поточного року оборот роздрібної торгівлі у порівнянних цінах зріс на 8,2%, порівняно із січнем-жовтнем 2016 року. Про це йдеться у повідомленні Державної служби статистики України, передає УНН.
Водночас, оборот роздрібної торгівлі у жовтні 2017 року порівняно з вереснем зріс на 3,1%, а з жовтнем 2016 року – на 4,2%.
Найбільше зростання зафіксовано в Закарпатській (на 19,7%), Одеській (на 15,2%), Вінницькій (на 13,3%) та Львівській (на 12,4%) областях.
Зазначимо, дані наведені без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і Севастополя, а також частини зони проведення АТО.
Нагадаємо, станом на вересень 2017 року оборот роздрібної торгівлі зріс на 8,8%.