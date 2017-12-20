Оборот розничной торговли за 11 месяцев вырос на 8%
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. За 11 месяцев текущего года оборот розничной торговли вырос на 8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает УНН.
"В январе-ноябре 2017 года оборот розничной торговли по сравнению с январем-ноябрем 2016 года на сопоставимых ценах вырос на 8%", - говорится в сообщении.
При этом оборот розничной торговли в ноябре 2017 года по сравнению с октябрем вырос на 0,4%, а с ноябрем прошлого года - на 6,8%.
Как уточнили в Госстате, среди регионов наибольший рост оборота розничной торговли за 11 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года наблюдалось в Закарпатской (на 18,1%), Одесской (на 13,7%), Львовской (на 12,2%), Винницкой (на 11,8%) и Черкасской (на 11,1%) областях.
Отметим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма, а также части зоны АТО.
Напомним, объемы выданных населению потребительских кредитов крайне малы.