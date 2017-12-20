Оборот роздрібної торгівлі за 11 місяців зріс на 8%
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. За 11 місяців поточного року оборот роздрібної торгівлі зріс на 8% порівняно з відповідним періодом минулого року. Про це свідчать дані Державної служби статистики України, передає УНН.
“У січні-листопаді 2017 року оборот роздрібної торгівлі порівняно із січнем-листопадом 2016 року у порівнянних цінах зріс на 8%”, — сказано у повідомленні.
При цьому оборот роздрібної торгівлі у листопаді 2017 року порівняно з жовтнем зріс на 0,4%, а з листопадом минулого року — на 6,8%.
Як уточнили у Держстаті, серед регіонів найбільше зростання обороту роздрібної торгівлі протягом 11 місяців 2017 року порівняно із аналогічним періодом 2016 року спостерігалося в Закарпатській (на 18,1%), Одеській (на 13,7%), Львівській (на 12,2%), Вінницькій (на 11,8%) та Черкаській (на 11,1%) областях.
Зазначимо, дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Криму, а також частини зони АТО.
Нагадаємо, обсяги виданих населенню споживчих кредитів вкрай малі.