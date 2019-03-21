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Оборот розничной торговли с начала года вырос на 6,8%

Киев • УНН

 • 8531 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Оборот розничной торговли в Украине в сопоставимых ценах в январе-феврале 2019 года увеличился на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.

Оборот розничной торговли с начала года вырос на 6,8%

В феврале этого года против февраля 2018 года оборот розничной торговли вырос на 7,2%, по сравнению с январем 2019 года - упал на 4,4%.

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Среди регионов наибольший прирост оборота розничной торговли в январе-феврале 2019 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года наблюдался в Закарпатской (на 14,6%), Киевской (на 11,1%) и Винницкой (на 10,1%) областях.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

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