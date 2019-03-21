Оборот роздрібної торгівлі з початку року зріс на 6,8%

КИЇВ. 21 березня. УНН. Оборот роздрібної торгівлі в Україні у порівнянних цінах у січні-лютому 2019 року збільшився на 6,8% проти аналогічного періоду минулого року. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.