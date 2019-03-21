Оборот роздрібної торгівлі з початку року зріс на 6,8%
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Оборот роздрібної торгівлі в Україні у порівнянних цінах у січні-лютому 2019 року збільшився на 6,8% проти аналогічного періоду минулого року. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.
У лютому цього року проти лютого 2018 року оборот роздрібної торгівлі зріс на 7,2%, порівняно із січнем 2019 року – впав на 4,4%.
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Серед регіонів найбільший приріст обороту роздрібної торгівлі в січні–лютому 2019 року порівняно з відповідним періодом попереднього року спостерігався у Закарпатській (на 14,6%), Київській (на 11,1%) та Вінницькій (на 10,1%) областях.
Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.