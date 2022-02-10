Оборонное соглашение: Дания планирует предоставить войскам США беспрепятственный доступ в страну
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Дания заявляет, что начнет переговоры по новому соглашению о сотрудничестве в области обороны с США, которое может включать разрешение на размещение американских войск и военной техники на территории Дании — в противоположность десятилетней политике. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.
Детали
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что этот шаг не связан с текущей напряженностью между Россией и Украиной. По ее словам, переговоры об активизации военного сотрудничества между Копенгагеном и Вашингтоном ведутся уже давно.
Потенциальное новое соглашение датско-американского оборонного сотрудничества "является прорывом после многих десятилетий" политики против размещения иностранных войск на территории Дании, заявила Фредериксен.
"Увеличение американских обязательств здесь, в Дании, улучшит доступ Соединенных Штатов к европейскому континенту", - цитирует премьера датский общественная телекомпания DR.
Министр обороны Дании Мортен Боедсков заявил, что в Дании не будут созданы американские военные базы, и отказался комментировать, где будут размещены американские войска.
Дополнение
Датская телекомпания TV2 заявила, что правительство Дании стремится заключить с Вашингтоном подобное оборонное соглашение, как и соседняя Норвегия в мае 2021 года. Обе скандинавские страны являются союзниками США по НАТО.
Благодаря своему договору с Вашингтоном Норвегия разрешила беспрепятственный доступ американских войск, которые могут свободно передвигаться в страну и выезжать из нее.
Однако они должны уважать норвежское законодательство, то есть, среди прочего, США не могут отправлять ядерное оружие, наземные мины или кассетные бомбы вместе со своими солдатами на норвежскую землю.