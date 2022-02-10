Оборонное соглашение: Дания планирует предоставить войскам США беспрепятственный доступ в страну

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Дания заявляет, что начнет переговоры по новому соглашению о сотрудничестве в области обороны с США, которое может включать разрешение на размещение американских войск и военной техники на территории Дании — в противоположность десятилетней политике. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.