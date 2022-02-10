Оборонна угода: Данія планує надати військам США безперешкодний доступ в країну
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Данія заявляє, що розпочне переговори щодо нової угоди про співпрацю в галузі оборони зі США, яка може включати дозвіл на розміщення американських військ і військової техніки на території Данії — у протилежність десятирічній політиці. Про це УНН пише з посиланням на АР.
Деталі
Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен наголосила, що цей крок не пов’язаний із поточною напруженістю між Росією та Україною. За її словами, переговори про активізацію військової співпраці між Копенгагеном і Вашингтоном ведуться вже давно.
Потенційна нова угода дансько-американського оборонного співробітництва "є проривом після багатьох десятиліть" політики проти розміщення іноземних військ на території Данії, заявила Фредеріксен.
"Збільшення американських зобов’язань тут, у Данії, покращить доступ Сполучених Штатів до європейського континенту", – цитує прем’єра данська громадська телекомпанія DR.
Міністр оборони Данії Мортен Боєдсков заявив, що в Данії не створюватимуться американські військові бази, і відмовився коментувати, де будуть розміщені американські війська.
Доповнення
Данська телекомпанія TV2 заявила, що уряд Данії прагне укласти з Вашингтоном подібну оборонну угоду, як і сусідня Норвегія в травні 2021 року. Обидві скандинавські країни є союзниками США по НАТО.
Завдяки своєму договору з Вашингтоном Норвегія дозволила безперешкодний доступ американських військ, які можуть вільно пересуватися в країну та виїжджати з неї.
Однак вони повинні поважати норвезьке законодавство, тобто, серед іншого, США не можуть відправляти ядерну зброю, наземні міни чи касетні бомби разом зі своїми солдатами на норвезьку землю.