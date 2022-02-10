Оборонна угода: Данія планує надати військам США безперешкодний доступ в країну

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Данія заявляє, що розпочне переговори щодо нової угоди про співпрацю в галузі оборони зі США, яка може включати дозвіл на розміщення американських військ і військової техніки на території Данії — у протилежність десятирічній політиці. Про це УНН пише з посиланням на АР.