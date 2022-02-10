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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Оборонна угода: Данія планує надати військам США безперешкодний доступ в країну

Оборонна угода: Данія планує надати військам США безперешкодний доступ в країну

Київ • УНН

 • 14415 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Данія заявляє, що розпочне переговори щодо нової угоди про співпрацю в галузі оборони зі США, яка може включати дозвіл на розміщення американських військ і військової техніки на території Данії — у протилежність десятирічній політиці. Про це УНН пише з посиланням на АР.

Деталі

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен наголосила, що цей крок не пов’язаний із поточною напруженістю між Росією та Україною. За її словами, переговори про активізацію військової співпраці між Копенгагеном і Вашингтоном ведуться вже давно.

Потенційна нова угода дансько-американського оборонного співробітництва "є проривом після багатьох десятиліть" політики проти розміщення іноземних військ на території Данії, заявила Фредеріксен.

"Збільшення американських зобов’язань тут, у Данії, покращить доступ Сполучених Штатів до європейського континенту", – цитує прем’єра данська громадська телекомпанія DR.

Міністр оборони Данії Мортен Боєдсков заявив, що в Данії не створюватимуться американські військові бази, і відмовився коментувати, де будуть розміщені американські війська.

Доповнення

Данська телекомпанія TV2 заявила, що уряд Данії прагне укласти з Вашингтоном подібну оборонну угоду, як і сусідня Норвегія в травні 2021 року. Обидві скандинавські країни є союзниками США по НАТО.

Завдяки своєму договору з Вашингтоном Норвегія дозволила безперешкодний доступ американських військ, які можуть вільно пересуватися в країну та виїжджати з неї.

Однак вони повинні поважати норвезьке законодавство, тобто, серед іншого, США не можуть відправляти ядерну зброю, наземні міни чи касетні бомби разом зі своїми солдатами на норвезьку землю.

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