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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 78800 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 111112 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 132108 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 139059 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 175430 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155093 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142392 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130593 просмотра

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7 марта, 08:52 • 186205 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118384 просмотра

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Защитник ФК "Минск" влился в рады львовских "Карпат"

Защитник ФК "Минск" влился в рады львовских "Карпат"

Киев  •  УНН

 • 8257 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Львовский ФК “Карпаты” пополнил свой состав 23-летним защитником Алексеем Ковтуном, информирует УНН со ссылкой на сайт “львов”.

Контракт с новичком, последней командой которого был белорусский ФК “Минск”, рассчитан на три года.

Воспитанник киевского “Динамо” выступал за юношеские команды столичного клуба. Впоследствии стал игроком харьковского “Металлиста”. В 2015 году дебютировал в Премьер-лиге в составе слобожанского клуба в матче с киевским “Динамо”. Летом того же года подписал контракт с ФК “Полтава”, за который играл до осени 2017 года. Весной 2018 стал игроком ФК “Минск”, за который выступал до последнего времени.

Кроме того добавим, что Ковтун вызывался в сборную Украины (U-20).

Как сообщал УНН, “Карпаты” летом усилились также колумбийским и аргентинским легионерами.

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