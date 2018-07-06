Защитник ФК "Минск" влился в рады львовских "Карпат"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Львовский ФК “Карпаты” пополнил свой состав 23-летним защитником Алексеем Ковтуном, информирует УНН со ссылкой на сайт “львов”.
Контракт с новичком, последней командой которого был белорусский ФК “Минск”, рассчитан на три года.
Воспитанник киевского “Динамо” выступал за юношеские команды столичного клуба. Впоследствии стал игроком харьковского “Металлиста”. В 2015 году дебютировал в Премьер-лиге в составе слобожанского клуба в матче с киевским “Динамо”. Летом того же года подписал контракт с ФК “Полтава”, за который играл до осени 2017 года. Весной 2018 стал игроком ФК “Минск”, за который выступал до последнего времени.
Кроме того добавим, что Ковтун вызывался в сборную Украины (U-20).
Как сообщал УНН, “Карпаты” летом усилились также колумбийским и аргентинским легионерами.