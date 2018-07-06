Оборонець ФК "Мінськ" перейшов до стану львівських "Карпат"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Львівський ФК “Карпати” поповнив свій склад 23-річним оборонцем Олексієм Ковтуном, інформує УНН з посиланням на сайт “левів”.
Контракт із новачком, останньою командою якого був білоруський ФК “Мінськ”, розрахований на три роки.
Вихованець київського “Динамо” виступав за юнацькі команди столичного клубу. Згодом став гравцем харківського “Металіста”. У 2015 році дебютував у Прем’єр-лізі у складі слобожанського клубу в матчі з київським “Динамо”. Влітку того ж року підписав контракт з ФК “Полтава”, за який грав до осені 2017 року. Навесні 2018 року став гравцем ФК “Мінськ”, за який виступав до останнього часу.
Окрім того додамо, що Ковтун викликався до збірної України (U-20).
Як повідомляв УНН, “Карпати” влітку підсилились також колумбійським та аргентинським легіонерами.