Облсоветам предоставили право оставлять в собственности лиц с инвалидностью "гуманитарные" автомобили

Данным законом передано от Минсоцполитики на местный уровень - местным органам исполнительной власти - принятие решений о передаче в собственность легковых автомобилей, которые были признаны гуманитарной помощью после смерти лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью и в случае пользования указанными автомобилями в течение более чем 10 лет.

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Автомобиль, который человек с инвалидностью получил в пользование в качестве гуманитарной помощи, может остаться у него. Это распространяется и на законного представителя недееспособного лица с инвалидностью или ребенка с инвалидностью.

Те же органы в случае смерти инвалида могут принять решение, что указанная машина безвозмездно переходит в собственность семьи человека с инвалидностью.

Как отмечается в пояснительной записке, указанные изменения в законодательстве необходимы для обеспечения оперативности в принятии решений.