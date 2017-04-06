Облсоветам предоставили право оставлять в собственности лиц с инвалидностью "гуманитарные" автомобили

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 54616 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105676 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162749 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119539 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118401 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113565 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104965 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107255 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103731 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155500 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Облсоветам предоставили право оставлять в собственности лиц с инвалидностью "гуманитарные" автомобили

Облсоветам предоставили право оставлять в собственности лиц с инвалидностью "гуманитарные" автомобили

Киев  •  УНН

 • 12117 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Решение о передаче признанных гуманитарной помощью легковых автомобилей будут приниматься на местном уровне. Это предусматривают изменения в законодательство, которые на пленарном заседании в четверг поддержали 238 народных депутатов, передает УНН.

Данным законом передано от Минсоцполитики на местный уровень - местным органам исполнительной власти - принятие решений о передаче в собственность легковых автомобилей, которые были признаны гуманитарной помощью после смерти лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью и в случае пользования указанными автомобилями в течение более чем 10 лет.

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Автомобиль, который человек с инвалидностью получил в пользование в качестве гуманитарной помощи, может остаться у него. Это распространяется и на законного представителя недееспособного лица с инвалидностью или ребенка с инвалидностью.

Те же органы в случае смерти инвалида могут принять решение, что указанная машина безвозмездно переходит в собственность семьи человека с инвалидностью.

Как отмечается в пояснительной записке, указанные изменения в законодательстве необходимы для обеспечения оперативности в принятии решений.

Украинские Национальные Новости

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