Облрадам надали право залишати у власності осіб з інвалідністю "гуманітарні" автівки

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Рішення про передачу визнаних гуманітарною допомогою легкових автомобілів ухвалюватимуться на місцевому рівні. Це передбачають зміни до законодавства, які на пленарному засіданні у четвер підтримали 238 народних депутатів, передає УНН.

Даним законом передано від Мінсоцполітики на місцевий рівень – місцевим органам виконавчої влади – ухвалення рішень щодо передання у власність легкових автомобілів, які були визнані гуманітарною допомогою після смерті осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та в разі користування зазначеними автомобілями протягом більш ніж 10 років.

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Автівка, яку людина з інвалідністю отримала в користування як гуманітарну допомогу, може лишитися у неї. Це розповсюджується і на законного представника недієздатної особи з інвалідністю чи дитини з інвалідністю.

Ті ж органи у разі смерті інваліда можуть ухвалити рішення, що зазначена автівка безоплатно переходить у власність родини людини з інвалідністю.

Як зазначається у пояснювальній записці, вказані зміни до законодавства необхідні для забезпечення оперативності у прийнятті рішень.

 

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