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Обломки ракеты упали в лесополосе Деснянского района Киева
Обломки ракеты упали в лесополосе в Деснянском районе Киева. На место происшествия выехали пожарно-спасательные службы.
Польские ВВС подняли истребители F-16 в воздух
Польша подняла в воздух истребители F-16 в ответ на неопределенную ситуацию, согласно сообщениям польских ВВС.
На Львовщине работает противовоздушная оборона
Во Львовской области действуют системы противовоздушной обороны, сообщил председатель Львовской областной военной администрации.
Кличко сообщил о взрывах в Киеве
О взрывах в Киеве сообщил мэр города Виталий Кличко.
В Киеве работает противовоздушная оборона
В Киеве, столице Украины, во время воздушной тревоги работают системы противовоздушной обороны.
российская пропаганда распространяет фейк об украинском фильме "20 дней в Мариуполе"
рф ложно утверждает, что в украинском фильме "20 дней в Мариуполе" использованы кадры обстрелов из Горловки в 2014 году. Однако анализ показал, что эти кадры были сняты из разных мест и при разных погодных условиях, что опровергает фейковую новость.
В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области Украины произошли взрывы.
Российские крылатые ракеты направляются в Полтавскую область
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о крылатых ракетах, движущихся из Сумской области в направлении Полтавской.
В Киеве объявлена воздушная тревога
В Киеве, столице Украины, объявлена воздушная тревога, жителей призывают немедленно укрыться в убежищах гражданской обороны.
Воздушная тревога: над Украиной запущены крылатые ракеты с российских бомбардировщиков Ту-95МС
Воздушные Силы информируют о ракетных угрозах и запусках крылатых ракет с российских самолетов Ту-95МС.