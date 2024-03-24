Кличко сообщил о взрывах в Киеве

российская пропаганда распространяет фейк об украинском фильме "20 дней в Мариуполе"

рф ложно утверждает, что в украинском фильме "20 дней в Мариуполе" использованы кадры обстрелов из Горловки в 2014 году. Однако анализ показал, что эти кадры были сняты из разных мест и при разных погодных условиях, что опровергает фейковую новость.