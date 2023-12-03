Облачно с прояснениями, на дорогах местами гололедица: прогноз погоды в Украине на 4 декабря
Киев • УНН
В Украине 4 декабря ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, за исключением небольшого дождя и мокрого снега в Крыму и Приазовье, а также небольшого снега на Закарпатье. В некоторых регионах на дорогах будет гололедица.
В понедельник, 4 декабря, по всей Украине ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, сообщает УНН.
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков, только в Крыму и Приазовье небольшой дождь и мокрый снег, днем на Закарпатье небольшой снег. В западных и северных областях на дорогах местами гололедица
Детали
Отмечается, что по всей стране ожидается западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура в западных и северных областях ночью 5-10°, днем 1-6° мороза; на остальной территории ночью 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла
Дополнение
4 декабря в связи с достижением паводковой волны снего-дождевого паводка, в средних и нижних течениях рек Стривяжу (с.Луки), Стрыя (участок пгт.В.Синевидное - г.Стрый), Свичи (с.Заречное) и на Днестре (участок пгт.Роздол - пгт.Журавно) в пределах Львовской и Ивано-Франковской областей ожидается повышение уровней воды на 0,7 - 1,5 м над текущими отметками.
Также 4 декабря на участке р.Днестр Галич - Залищики ожидается добегание волны снего-дождевого паводка с повышением уровней воды на 1,2 - 1,7 м.
Кроме того, в понедельник на реках Харьковской области (реки суббассейна Северского Донца) и в верховье р. Орель (суббассейн Нижнего Днепра) ожидаются повышения уровней воды на 0,2-0,4 м, местами на 0,5 м.
Напомним
Вследствие сложных погодных условий во Львовской области 395 населенных пунктов остались без электроснабжения. Для восстановления электроснабжения "Львовоблэнерго" привлекло 507 специалистов и 177 единиц техники.
Облачно с прояснениями, на дорогах местами гололедица: прогноз погоды в Украине на 4 декабря
В Украине 4 декабря ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, за исключением небольшого дождя и мокрого снега в Крыму и Приазовье, а также небольшого снега на Закарпатье. В некоторых регионах на дорогах будет гололедица.
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