Обойти Prozorro: в МЕРТ назвали виновных за махинации на тендерах

ukru
В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 66977 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 82188 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 84891 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108554 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100778 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104741 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111693 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117104 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122850 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134375 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Лубінець обсудил с главой МККК судьбу украинцев в российском плену и оккупации

Лубінець обсудил с главой МККК судьбу украинцев в российском плену и оккупации

10 марта, 17:02 • 17696 просмотра
Рубио в Саудовской Аравии обсудит приостановку военной помощи США Украине

Рубио в Саудовской Аравии обсудит приостановку военной помощи США Украине

10 марта, 17:33 • 23387 просмотра
Вкритые сталью из "Азовстали": "Укрпочта" выпустит марки, посвященные Мариуполю

Вкритые сталью из "Азовстали": "Укрпочта" выпустит марки, посвященные Мариуполю

10 марта, 17:49 • 20483 просмотра
Канада повышает цены на электроэнергию для трех штатов США

Канада повышает цены на электроэнергию для трех штатов США

10 марта, 18:59 • 23990 просмотра
Вице-президент США рассказал, почему американцы не могут купить дом

Вице-президент США рассказал, почему американцы не могут купить дом

10 марта, 20:15 • 31014 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 94142 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

10 марта, 15:15 • 108552 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 119556 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 186868 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 220185 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 60998 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 101363 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 103134 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 109213 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 196804 просмотра
Актуальное
Обойти Prozorro: в МЕРТ назвали виновных за махинации на тендерах

Обойти Prozorro: в МЕРТ назвали виновных за махинации на тендерах

Киев  •  УНН

 • 17125 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. За каждым сомнительным тендером стоит вина заказчика, а не системы Prozorro. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и торговли в ответ на информационный запрос УНН.

Там пояснили, что система Prozorro сама по себе не способна искоренить коррупцию на торгах, она выполняет функцию автоматической оценки тендерных предложений по тем критериям, которые выставил заказчик. И речь идет не только о критерии цены. Если заказчику нужны дополнительные гарантии предоставления качественных услуг, он на ровне с ценовым критерием может выставить и другие, объяснили в ведомстве.

“Перечень критериев и методика оценки тендерных предложений с указанием удельного веса каждого из критериев заказчик определяет в тендерной документации. Удельный вес ценового критерия не может быть ниже 70 процентов, кроме случаев применения процедуры конкурентного диалога”, — отметили в МЕРТ.

Кроме того заказчик должен требовать от участников подтверждение профпригодности и документальное подтверждение о наличии опыта выполнения аналогичных договоров, добавили в ведомстве.

“Тендерные предложения участников, которые не соответствуют установленным квалификационным критериям, должны быть отклонены заказчиком и соответственно такие участники не могут быть определены победителями процедуры закупки”, — напомнили в МЕРТ.

За соблюдением прозрачности торгов должны следить и в Антимонопольном комитете Украины. Там создана специальная комиссия с рассмотрения жалоб, сообщается в письме МЕРТ.

“Учитывая изложенное, действующими нормами законодательства предусмотрена возможность оценки тендерных предложений не только по цене, но и по другим критериям, а также предусмотрено отклонение предложений тех участников, которые не соответствуют квалификационным критериям, установленным заказчиком”, — резюмировали в МЕРТ.

Ранее УНН сообщал о том, что токсичные отходы из днепропетровского ядомогильника оказались под Киевом. Причиной тому стал тендер местной власти Днепропетровской области, где победителем было определено фирму без специальной лицензии на право обращения с опасными отходами. Выиграв тендер, компания наняла подрядчика, а тот в свою очередь отвез их под Киев. Инцидентом занимается полиция.

По оценкам экспертов, махинации на тендерах по утилизации опасных отходов имеют катастрофический масштаб. При чем, во многих случаях заказчиками таких тендеров выступают коммунальные и государственные предприятия, которые тратят бюджетные деньги. К примеру, столичное метро отдало свои опасные отходы компании, которая не имеет базы для утилизации, а в подрядчиках указывает утилизатора с оккупированной территории.

Псевдоутилизаторы и недобросовестные компании умышленно демпингуют на торгах, зная что Prozorro определяет победителя по наименьшему ценовому предложению. В итоге, построенный за деньги ЕС львовский завод по утилизации ртуть содержащих отходов простаивает без работы, поскольку не может конкурировать на торгах с посредниками, которые умышленно занижают цены на свои услуги.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы