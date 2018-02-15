Обойти Prozorro: в МЕРТ назвали виновных за махинации на тендерах

Там пояснили, что система Prozorro сама по себе не способна искоренить коррупцию на торгах, она выполняет функцию автоматической оценки тендерных предложений по тем критериям, которые выставил заказчик. И речь идет не только о критерии цены. Если заказчику нужны дополнительные гарантии предоставления качественных услуг, он на ровне с ценовым критерием может выставить и другие, объяснили в ведомстве.

“Перечень критериев и методика оценки тендерных предложений с указанием удельного веса каждого из критериев заказчик определяет в тендерной документации. Удельный вес ценового критерия не может быть ниже 70 процентов, кроме случаев применения процедуры конкурентного диалога”, — отметили в МЕРТ.

Кроме того заказчик должен требовать от участников подтверждение профпригодности и документальное подтверждение о наличии опыта выполнения аналогичных договоров, добавили в ведомстве.

“Тендерные предложения участников, которые не соответствуют установленным квалификационным критериям, должны быть отклонены заказчиком и соответственно такие участники не могут быть определены победителями процедуры закупки”, — напомнили в МЕРТ.

За соблюдением прозрачности торгов должны следить и в Антимонопольном комитете Украины. Там создана специальная комиссия с рассмотрения жалоб, сообщается в письме МЕРТ.

“Учитывая изложенное, действующими нормами законодательства предусмотрена возможность оценки тендерных предложений не только по цене, но и по другим критериям, а также предусмотрено отклонение предложений тех участников, которые не соответствуют квалификационным критериям, установленным заказчиком”, — резюмировали в МЕРТ.

Ранее УНН сообщал о том, что токсичные отходы из днепропетровского ядомогильника оказались под Киевом. Причиной тому стал тендер местной власти Днепропетровской области, где победителем было определено фирму без специальной лицензии на право обращения с опасными отходами. Выиграв тендер, компания наняла подрядчика, а тот в свою очередь отвез их под Киев. Инцидентом занимается полиция.

По оценкам экспертов, махинации на тендерах по утилизации опасных отходов имеют катастрофический масштаб. При чем, во многих случаях заказчиками таких тендеров выступают коммунальные и государственные предприятия, которые тратят бюджетные деньги. К примеру, столичное метро отдало свои опасные отходы компании, которая не имеет базы для утилизации, а в подрядчиках указывает утилизатора с оккупированной территории.

Псевдоутилизаторы и недобросовестные компании умышленно демпингуют на торгах, зная что Prozorro определяет победителя по наименьшему ценовому предложению. В итоге, построенный за деньги ЕС львовский завод по утилизации ртуть содержащих отходов простаивает без работы, поскольку не может конкурировать на торгах с посредниками, которые умышленно занижают цены на свои услуги.