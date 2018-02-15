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Обійти Prozorro: в МЕРТ назвали винних за махінації на тендерах

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. За кожним сумнівним тендером стоїть вина замовника, а не системи Prozorro. Про це повідомили в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі у відповідь на інформаційний запит УНН.

Там пояснили, що система Prozorro сама по собі не здатна викорінити корупцію на торгах, вона виконує функцію автоматичної оцінки тендерних пропозицій за тими критеріями, які виставив замовник. І мова йде не тільки про критерії ціни. Якщо замовнику потрібні додаткові гарантії надання якісних послуг, він на рівні з ціновим критерієм може виставити і інші, пояснили у відомстві.

"Перелік критеріїв та методика оцінки тендерних пропозицій із зазначенням питомої ваги кожного з критеріїв замовник визначає в тендерній документації. Питома вага цінового критерію не може бути нижчою 70 відсотків, крім випадків застосування процедури конкурентного діалогу", - відзначили в МЕРТ.

Крім того замовник повинен вимагати від учасників підтвердження професійної придатності і документальне підтвердження про наявність досвіду виконання аналогічних договорів, додали у відомстві.

"Тендерні пропозиції учасників, які не відповідають встановленим кваліфікаційним критеріям, повинні бути відхилені замовником і відповідно такі учасники не можуть бути визначені переможцями процедури закупівлі", - нагадали в МЕРТ.

За дотриманням прозорості торгів повинні стежити і в Антимонопольному комітеті України. Там створено спеціальну комісію з розгляду скарг, повідомляється в листі МЕРТ.

"З огляду на викладене, діючими нормами законодавства передбачена можливість оцінки тендерних пропозицій не тільки за ціною, але і за іншими критеріями, а також передбачено відхилення пропозицій тих учасників, які не відповідають кваліфікаційним критеріям, встановленим замовником", - резюмували в МЕРТ.

Раніше УНН повідомляв про те, що токсичні відходи з дніпропетровського отрутомогильника виявилися під Києвом. Причиною тому став тендер місцевої влади Дніпропетровської області, де переможцем було визначено фірму без спеціальної ліцензії на право поводження з небезпечними відходами. Вигравши тендер, компанія найняла підрядника, а той в свою чергу відвіз їх під Київ. Інцидентом займається поліція.

За оцінками експертів, махінації на тендерах по утилізації небезпечних відходів мають катастрофічний масштаб. При чому, у багатьох випадках замовниками таких тендерів виступають комунальні та державні підприємства, які витрачають бюджетні гроші. Наприклад, столичне метро віддало свої небезпечні відходи компанії, яка не має бази для утилізації, а в підрядників вказує утилізатора з окупованої території.

Псевдоутілізатори і недобросовісні компанії навмисне демпінгують на торгах, знаючи що Prozorro визначає переможця за найменшою ціновою пропозицією. У підсумку, побудований за гроші ЄС львівський завод з утилізації ртутьвмісних відходів простоює без роботи, оскільки не може конкурувати на торгах з посередниками, які навмисне занижують ціни на свої послуги.

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