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Обсуждение предложений Нидерландов об ассоциации Украина-ЕС стартует на этой неделе - журналист

Обсуждение предложений Нидерландов об ассоциации Украина-ЕС стартует на этой неделе - журналист

Киев • УНН

 • 7597 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Первый раунд неформальных переговоров, на которых обсудят предложения Нидерландов о ратификации Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, состоится на этой неделе в Брюсселе. Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Первые неформальные переговоры между дипломатами по 6 предложениям Нидерландов о ратификации Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной должны начаться на этой неделе в Брюсселе.

Напомним, в Еврокомиссии ранее заявили, что президент ЕК Жан-Клод Юнкер готов работать с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте для нахождения решения в вопросе ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Парламент Нидерландов согласился ратифицировать Соглашение, но во время апрельского референдума граждане этой страны высказались против соглашения. Теперь премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, не желая блокировать документ, предложил включить в него дополнительную декларацию, с которой должны согласиться все страны.

В декларации хотят подчеркнуть, что Соглашение об ассоциации не является вступительным этапом к членству Украины в ЕС, документ этот не связан ни с увеличением финансовой поддержки для Киева, ни с автоматическим открытием евросоюзного рынка труда для украинцев. Правительство в Гааге надеется, что документ удастся согласовать до саммита стран ЕС в декабре 2016 года.

Украинские Национальные Новости

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