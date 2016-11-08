Обговорення пропозицій Нідерландів щодо асоціації Україна-ЄС стартує цього тижня - журналіст
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Перший раунд неформальних переговорів, на яких обговорять пропозиції Нідерландів щодо ратифікації Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, відбудуться цього тижня у Брюсселі. Про це повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Перші неформальні переговори між дипломатами по 6 пропозиціях Нідерландів щодо ратифікації Угоди про асоціацію між ЄС та Україною мають розпочатися цього тижня в Брюсселі", - повідомив він.
Нагадаємо, у Єврокомісії раніше заявили, що президент ЄК Жан-Клод Юнкер готовий працювати з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте для знаходження рішення у питанні щодо ратифікації Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.
Парламент Нідерландів погодився ратифікувати Угоду, але під час квітневого референдуму громадяни цієї країни висловилися проти угоди. Тепер прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, не бажаючи блокувати документ, запропонував долучити до нього додаткову декларацію, із якою повинні погодитися усі країни.
У декларації хочуть наголосити, що Угода про асоціацію не є вступним етапом до членства України в ЄС, документ цей не пов’язаний зі збільшенням фінансової підтримки для Києва, ані з автоматичним відкриттям євросоюзного ринку праці для українців. Уряд в Гаазі має надію, що документ вдасться узгодити до саміту країн ЄС у грудні 2016 року.