Обгоревшие лапки и тепловой удар: как сохранить жизнь и здоровье животных в жару

В связи с волнами жары собаки и другие домашние животные могут страдать от этого. Следствием высоких температур могут быть тепловые удары или обожженные лапки. УНН сделал подборку рекомендаций, как защитить и уберечь хвостатых любимцев.

Обожженные лапки и тепловой удар у животных — это последствия жары, которые животные могут получить буквально за считанные минуты.

Животные обжигают лапки из-за того, что асфальт и поверхности нагреваются до 50–70 °C под прямым солнцем. Если человек не может и 5 секунд держать руку на земле, это означает, что, например, собаке будет больно.

Какие есть признаки ожога лап:

конечности горячие, покрасневшие;

животное отказывается идти, поднимает лапы;

появляются трещины, волдыри, мокрые или темные пятна;

животное вылизывает лапы.

Как предотвратить ожоги:

выгуливать животных только утром (до 9:00) и вечером (после 19:00);

выбирать маршруты, где есть тень, трава, земля вместо асфальта;

можно приобрести защитную обувь для собак;

использовать специальные кремы для лап (барьерная защита).

Как помочь:

перенести животное с горячей поверхности;

промыть лапы прохладной водой;

нанести антисептик или пантенол;

наложить марлевую повязку;

обратиться к ветеринару.

Что касается теплового удара, то в наибольшей зоне риска находятся животные с густой шерстью (хаски, маламуты, персы); брахицефалы: мопсы, бульдоги, персидские коты. А также независимо от породы и шерсти – старые, молодые, с больным сердцем или те, кого оставили в машине или на солнце.

Признаки теплового удара:

язык высунут, сильное задыхание;

измененного цвета десны;

дрожь, апатия, дезориентация;

повышенная температура тела (выше 40 °C);

судороги, рвота, расстройство пищеварения;

потеря сознания.

Как помочь:

переместить животное в прохладное помещение или в тень;

смочить тело, лапы и голову прохладной водой;

накрыть влажным полотенцем;

напоить водой небольшими глотками;

обратиться к ветеринару.

Напомним

Патрульная полиция призвала киевлян помогать бездомным животным в жаркие дни и оставлять для них воду в доступных местах. Это не требует затрат и много личного времени, зато может стать настоящим спасением для четвероногих и птиц.