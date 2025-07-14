Обгоревшие лапки и тепловой удар: как сохранить жизнь и здоровье животных в жару
Киев • УНН
Высокие температуры могут вызвать тепловые удары и обгоревшие лапки у животных. Узнайте, как защитить своих питомцев от опасных последствий жары.
В связи с волнами жары собаки и другие домашние животные могут страдать от этого. Следствием высоких температур могут быть тепловые удары или обожженные лапки. УНН сделал подборку рекомендаций, как защитить и уберечь хвостатых любимцев.
Обожженные лапки и тепловой удар у животных — это последствия жары, которые животные могут получить буквально за считанные минуты.
Животные обжигают лапки из-за того, что асфальт и поверхности нагреваются до 50–70 °C под прямым солнцем. Если человек не может и 5 секунд держать руку на земле, это означает, что, например, собаке будет больно.
Какие есть признаки ожога лап:
- конечности горячие, покрасневшие;
- животное отказывается идти, поднимает лапы;
- появляются трещины, волдыри, мокрые или темные пятна;
- животное вылизывает лапы.
Как предотвратить ожоги:
- выгуливать животных только утром (до 9:00) и вечером (после 19:00);
- выбирать маршруты, где есть тень, трава, земля вместо асфальта;
- можно приобрести защитную обувь для собак;
- использовать специальные кремы для лап (барьерная защита).
Как помочь:
- перенести животное с горячей поверхности;
- промыть лапы прохладной водой;
- нанести антисептик или пантенол;
- наложить марлевую повязку;
- обратиться к ветеринару.
Что касается теплового удара, то в наибольшей зоне риска находятся животные с густой шерстью (хаски, маламуты, персы); брахицефалы: мопсы, бульдоги, персидские коты. А также независимо от породы и шерсти – старые, молодые, с больным сердцем или те, кого оставили в машине или на солнце.
Признаки теплового удара:
- язык высунут, сильное задыхание;
- измененного цвета десны;
- дрожь, апатия, дезориентация;
- повышенная температура тела (выше 40 °C);
- судороги, рвота, расстройство пищеварения;
- потеря сознания.
Как помочь:
- переместить животное в прохладное помещение или в тень;
- смочить тело, лапы и голову прохладной водой;
- накрыть влажным полотенцем;
- напоить водой небольшими глотками;
- обратиться к ветеринару.
Напомним
Патрульная полиция призвала киевлян помогать бездомным животным в жаркие дни и оставлять для них воду в доступных местах. Это не требует затрат и много личного времени, зато может стать настоящим спасением для четвероногих и птиц.