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Обгоревшие лапки и тепловой удар: как сохранить жизнь и здоровье животных в жару

Киев • УНН

 • 728 просмотра

Высокие температуры могут вызвать тепловые удары и обгоревшие лапки у животных. Узнайте, как защитить своих питомцев от опасных последствий жары.

Обгоревшие лапки и тепловой удар: как сохранить жизнь и здоровье животных в жару

В связи с волнами жары собаки и другие домашние животные могут страдать от этого. Следствием высоких температур могут быть тепловые удары или обожженные лапки. УНН сделал подборку рекомендаций, как защитить и уберечь хвостатых любимцев.

Обожженные лапки и тепловой удар у животных — это последствия жары, которые животные могут получить буквально за считанные минуты.

Животные обжигают лапки из-за того, что асфальт и поверхности нагреваются до 50–70 °C под прямым солнцем. Если человек не может и 5 секунд держать руку на земле, это означает, что, например, собаке будет больно.

Какие есть признаки ожога лап:

  • конечности горячие, покрасневшие;
    • животное отказывается идти, поднимает лапы;
      • появляются трещины, волдыри, мокрые или темные пятна;
        • животное вылизывает лапы.

          Как предотвратить ожоги:

          • выгуливать животных только утром (до 9:00) и вечером (после 19:00);
            • выбирать маршруты, где есть тень, трава, земля вместо асфальта;
              • можно приобрести защитную обувь для собак;
                • использовать специальные кремы для лап (барьерная защита).

                  Как помочь:

                  • перенести животное с горячей поверхности;
                    • промыть лапы прохладной водой;
                      • нанести антисептик или пантенол;
                        • наложить марлевую повязку;
                          • обратиться к ветеринару.

                            Что касается теплового удара, то в наибольшей зоне риска находятся животные с густой шерстью (хаски, маламуты, персы); брахицефалы: мопсы, бульдоги, персидские коты. А также независимо от породы и шерсти – старые, молодые, с больным сердцем или те, кого оставили в машине или на солнце.

                            Признаки теплового удара:

                            • язык высунут, сильное задыхание;
                              • измененного цвета десны;
                                • дрожь, апатия, дезориентация;
                                  • повышенная температура тела (выше 40 °C);
                                    • судороги, рвота, расстройство пищеварения;
                                      • потеря сознания.

                                        Как помочь:

                                        • переместить животное в прохладное помещение или в тень;
                                          • смочить тело, лапы и голову прохладной водой;
                                            • накрыть влажным полотенцем;
                                              • напоить водой небольшими глотками;
                                                • обратиться к ветеринару.

                                                  Напомним

                                                  Патрульная полиция призвала киевлян помогать бездомным животным в жаркие дни и оставлять для них воду в доступных местах. Это не требует затрат и много личного времени, зато может стать настоящим спасением для четвероногих и птиц.

                                                  Яна Соколовская

                                                  Яна Соколовская

                                                  Общество
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