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Обпечені лапки та тепловий удар: як зберегти життя та здоров’я тварин у спеку

Київ • УНН

 • 690 перегляди

Високі температури можуть спричинити теплові удари та обпечені лапки у тварин. Дізнайтеся, як захистити своїх улюбленців від небезпечних наслідків спеки.

Обпечені лапки та тепловий удар: як зберегти життя та здоров’я тварин у спеку

У зв’язку зі спалахами хвиль спеки собаки та інші домашні тварини можуть страждати від цього. Наслідком високих температур можуть бути теплові удари чи обпечені лапки. УНН зробив добірку рекомендацій, як захистити та уберегти хвостатих улюбленців.

Обпалені лапки та тепловий удар у тварин - це наслідки спеки, які тварини можуть отримати буквально за лічені хвилини.

Тварини обпалюють лапки через те, що асфальт та поверхні нагріваються до 50–70 °C під прямим сонцем. Якщо людина не може і 5 секунд тримати руку на землі, це означає, що, наприклад, собаці буде боляче.

Які є знаки опіку лап:

  • кінцівки гарячі, почервонілі;
    • тварина відмовляється йти, підіймає лапи;
      • з'являються тріщини, пухирі, мокрі або темні плями;
        • тварина вилизує лапи.

          Як запобігти опікам:

          • вигулювати тварин лише вранці (до 9:00) та ввечері (після 19:00);
            • вибирати маршрути, де є тінь, трава, земля замість асфальту;
              • можна придбати захисне взуття для собак;
                • використовувати спеціальні креми для лап (бар’єрний захист).

                  Як допомогти:

                  • перенести тварину з гарячої поверхні;
                    • промити лапи прохолодною водою;
                      • нанести антисептик або пантенол;
                        • накласти марлеву пов’язку;
                          • звернутися до ветеринара.

                            Щодо теплового удару, то в найбільшій зоні ризику знаходяться тварини з густою шерстю (хаскі, маламути, перси); лоскопикі (брахіцефали): мопси, бульдоги, перські коти. А також незалежно від породи та шерсті – старі, молоді, з хворим серцем або ті, кого залишили в машині або на сонці.

                            Ознаки теплового удару:

                            • язик висунутий, сильне задихання;
                              • зміненого кольору ясна;
                                • тремтіння, апатія, дезорієнтація;
                                  • підвищена температура тіла (вище 40 °C);
                                    • судоми, блювота, розлад травлення;
                                      • втрата свідомості.

                                        Як допомогти:

                                        • перемістити тварину в прохолодне приміщення або в тінь;
                                          • змочити тіло, лапи та голову прохолодною водою;
                                            • накрити вологим рушником;
                                              • напоїти водою невеликими ковтками;
                                                • звернутися до ветеренара.

                                                  Нагадаємо

                                                  Патрульна поліція закликала киян допомагати безпритульним тваринам у спекотні дні та залишати для них воду у доступних місцях. Це не вимагає витрат та багато особистого часу, зате може стати справжнім порятунком для чотирилапих і птахів.

                                                  Яна Соколівська

                                                  Яна Соколівська

                                                  Суспільство
                                                  Київ
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