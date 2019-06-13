Одаренные дети получили возможность сыграть на рояле Чайковского

С маленькой сцены под открытым небом выступили 16 талантливых пианистов и скрипачей из разных городов Украины — от самых маленьких до опытных, вполне сложившихся звезд сцены, в свои 15-17 лет уже покорили не одну сцену в стране и за ее пределами. Среди таких звезд — Анастасия Притульска из Звенигородки, Ника Брагина из Белой Церкви, Марьяна Левтерова с Мангуша Донецкой области, Аня Небаба из Донецка и Антон Бондаренко из Запорожья. Были среди участников программы и совсем юные ученики 1-2 классов музыкальных школ, которые уже являются лауреатами различных конкурсов.

Среди участников программы была также группа одаренных детей из числа переселенцев — они сыграли произведения Чайковского, а затем, среди прочих, приняли участие в мастер-классе солиста группы Falk Bonitz trio Фалька Бонитца, который специально прибыл в Каменку по приглашению организаторов, чтобы выступить на фестивале, а также научить детей основам импровизации и создания музыки. Этот мастер-класс проходил именно в Зеленом домике — музеи Пушкина и Чайковского в Каменке, за роялем, на котором играл композитор.

Маленький городок Каменка был выбран местом для проведения фестиваля не случайно, поскольку с ним тесно связано творчество известного композитора Чайковского. Именно этот край вдохновил его на создание опер “Евгений Онегин”, “Мазепа”, “Орлеанская дева”, балетов “Лебединое озеро”, “Спящая красавица”, фортепианных циклов “Детский альбом”, “Времена года” и многие другие — всего более 30 произведений он написал или начал писать во время своих визитов в Каменку. Сюда он приезжал из Москвы или Санкт-Петербурга в течение 28 лет, с 1865-го по 1893 год, к своей любимой сестре Александре. Именно здесь, по его словам, он жил, работал, отдыхал, “обновлялся душой, умом и сердцем”.

В местном музее с радостью расскажут, что в свое время приезжали сюда известные музыканты Ван Клиберн, Владимир Крайнев, Джон Огдон. Еще в 70-х годах прошлого века в Каменке проводился всесоюзный конкурс музыкантов “Золотая осень”. Последние 16 лет в городе проходит уникальный конкурс для одаренных детей из сельских и районных музыкальных школ. Усилиями многих благотворительных организаций, меценатов, местных бизнесменов и власти событий, посвященных творчеству Чайковского, в Каменке стало больше. Так, Kamianka Music Fest проходит уже во второй раз в начале июня, привлекая в город вместе с юными музыкантами и известных звезд.

В этом году хедлайнером классической части фестиваля будет известный украинский коллектив — Национальный ансамбль солистов “Киевская камерата” и его солистка, народная артистка Украины Богдана Пивненко. Традиционно завершает фестиваль джазовая “страница” JAZZ COSMIC NIGHT. В прошлом году ее развернула группа с загадочным названием ATMAWINDS, а в этом году участие в фестивале принял известный джазовый коллектив из Германии Falk Bonitz trio (Трио Фалька Бонитца).